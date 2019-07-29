Всі розділи
Укр / Рус

У Ryanair спрогнозували нові банкрутства авіакомпаній

Понеділок, 29 липня 2019, 17:05
 

Лоукостер Ryanair спрогнозував нові банкрутства авіакомпаній на європейському ринку, які можуть відбутися вже в найближчі місяці.

Про це йдеться в інформаційному повідомленні лоукостера щодо підсумків першого кварталу 2020 фінансового року (квітень-червень 2019 року), передає avianews.com.

"Ми очікуємо, що високі ціни на пальне і надлишкові провізні ємності на європейських коротких маршрутах приведуть до подальшого краху авіакомпаній цієї зими і створять більше можливостей для чотирьох авіакомпаній Ryanair", - йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії назвали Німеччину і Великобританію в якості найбільш вразливих ринків. У першому випадку через продажі Lufthansa квитків на куплені у збанкрутілої Air Berlin провізні ємності за цінами нижче собівартості. У другому - через негативний вплив Brexit на впевненість і витрати клієнтів.

За інформацією Ryanair, витрати холдингу на пальне, в який входять Ryanair, Laudamotion, Buzz і Malta Air, за звітний період виросли на 24% через зростання ціни на гас і збільшення обсягу закупівель.

На тлі цього лоукостер був змушений зменшити середній тариф на 6% до 36 євро. Даний фактор був компенсований зростанням на 27% до 0,8 млрд євро виручки від продажу додаткових послуг, який був забезпечений значним попитом на пріоритетну посадку і вибір місць. Загальна виручка становила 2,31 млрд євро.

В результаті Ryanair Holdings зафіксував прибуток у розмірі 243 млн євро за підсумками першого кварталу 2020 фінансового року, що на 21% менше результату за аналогічний період минулого року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Авіакомпанії Ryanair банкрутство

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Естонська авіакомпанія припинить виконувати рейс Київ–Таллінн 24 червня 2019, 19:50
"Позивачка" до SkyUp каже, що не писала заяву до Баришівського суду 22 червня 2019, 15:28
Конфлікт перевізників: що відбувається навколо авіакомпанії Sky Up 12 червня 2019, 17:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!