У Ryanair спрогнозували нові банкрутства авіакомпаній

Лоукостер Ryanair спрогнозував нові банкрутства авіакомпаній на європейському ринку, які можуть відбутися вже в найближчі місяці.

Про це йдеться в інформаційному повідомленні лоукостера щодо підсумків першого кварталу 2020 фінансового року (квітень-червень 2019 року), передає avianews.com.

"Ми очікуємо, що високі ціни на пальне і надлишкові провізні ємності на європейських коротких маршрутах приведуть до подальшого краху авіакомпаній цієї зими і створять більше можливостей для чотирьох авіакомпаній Ryanair", - йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії назвали Німеччину і Великобританію в якості найбільш вразливих ринків. У першому випадку через продажі Lufthansa квитків на куплені у збанкрутілої Air Berlin провізні ємності за цінами нижче собівартості. У другому - через негативний вплив Brexit на впевненість і витрати клієнтів.

За інформацією Ryanair, витрати холдингу на пальне, в який входять Ryanair, Laudamotion, Buzz і Malta Air, за звітний період виросли на 24% через зростання ціни на гас і збільшення обсягу закупівель.

На тлі цього лоукостер був змушений зменшити середній тариф на 6% до 36 євро. Даний фактор був компенсований зростанням на 27% до 0,8 млрд євро виручки від продажу додаткових послуг, який був забезпечений значним попитом на пріоритетну посадку і вибір місць. Загальна виручка становила 2,31 млрд євро.

В результаті Ryanair Holdings зафіксував прибуток у розмірі 243 млн євро за підсумками першого кварталу 2020 фінансового року, що на 21% менше результату за аналогічний період минулого року.