В Ryanair спрогнозировали новые банкротства авиакомпаний

Лоукостер Ryanair спрогнозировал новые банкротства авиакомпаний на европейском рынке, которые могут произойти уже в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в информационном сообщении лоу-коста об итогах первого квартала 2020 финансового года (апрель-июнь 2019 года), передает avianews.com.

"Мы ожидаем, что высокие цены на топливо и избыточные провозные емкости на европейских коротких маршрутах приведут к последующему краху авиакомпаний этой зимой и создадут больше возможностей для четырех авиакомпаний Ryanair", — говорится в сообщении.

В авиакомпании назвали Германию и Великобританию в качестве наиболее уязвимых рынков. В первом случае из-за продаж Lufthansa билетов на купленные у обанкротившейся Air Berlin провозные емкости по ценам ниже себестоимости. Во втором — из-за негативного влияния Brexit на уверенность и траты клиентов.

По информации Ryanair, расходы холдинга на топливо, в который входят Ryanair, Laudamotion, Buzz и Malta Air, за отчетный период выросли на 24% из-за роста цены на керосин и увеличения объема закупок.

На фоне этого лоукостер был вынужден уменьшить средний тариф на 6% до 36 евро. Данный фактор был компенсирован ростом на 27% до 0,8 млрд евро выручки от продажи дополнительных услуг, который был обеспечен значительным спросом на приоритетную посадку и выбор мест. Общая выручка составила 2,31 млрд евро.

В результате Ryanair Holdings зафиксировал прибыль в размере 243 млн евро по итогам первого квартала 2020 финансового года, что на 21% меньше результата за аналогичный период прошлого года.