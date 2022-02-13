Україна спрямовує 17 мільярдів на гарантії безпеки польотів

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Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.

Про це відомо з розпорядження КМУ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Суму у 16,6 млрд грн виділять Міністерству інфраструктури для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, лізингових компаній та авіаперевізників.

Так, уряд збільшив видатки резервного фонду та зменшив на видатки за статтею обслуговування державного боргу на однакову суму – 16,6 млрд грн.

У розпорядженні йдеться про те, що кошти знаходитимуться на ескроу-рахунках Мінінфраструктури, аби гарантувати безпеку польотів на території України з 14 лютого і до "врегулювання зовнішньополітичних загроз".

Тепер Мінінфраструктури повинно затвердити перелік повітряних суден, на які поширюватиметься надання держгарантій. Після врегулювання загроз, невикористані кошти спрямують на відновлення обсягів резервного фонду бюджету.

Міністерству фінансів доручено забезпечити погодження перерозподілу видатків з бюджетним комітетом Верховної Ради та внести відповідні зміни до розпису бюджету.

Раніше в Офісі президента заявляли, що рішення дозволить надалі виконувати рейси в Україну та з України.

Нагадуємо:

З 14 лютого і до кінця 19 лютого Російська Федерація проводить там військові навчання. Як наслідок, прохід суден до українських портів у Чорному морі буде заблоковано.

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Крім того, Украерорух попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.

Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Економічна правда