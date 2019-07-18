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Нефьодов очікує збільшення фінансування митниці у держбюджеті-2020

Четвер, 18 липня 2019, 17:20

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов має намір підвищити зарплату середній ланці митників протягом 2 років та очікує збільшення фінансування митниці у держбюджеті 2020 року.

Про це він заявив на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Короткостроково очікую, що фінансування митниці буде в наступному році збільшено. Очікуємо, що митниця увійде в перелік держорганів, де реалізується пілот реформи держуправління з доплатами з боку ЄС і створенням відповідних директоратів.

І плюс ми працюємо з Мінфіном, щоб створити більше маневрування зарплатним фондом, щоб не відштовхуватися від рангів і відійти від "зарплатної зрівнялівки", - розповів він.

Нефьодов розповів, що з 18 липня буде першим співробітником Державної митної служби, а до кінця жовтня планує оголосити перші конкурси на заступників.

"Я буду першим співробітником з сьогоднішнього дня. Реалістично ДМС запрацює десь через 2,5 місяці. Пан Верланов (глава Державної податкової служби - ред.) був призначений на посаду 8 травня - і до сих пір переведено з ДФС в ДПС менше 1 тисячі співробітників з 28 тисяч.

Це досить тривалий і бюрократичний процес, але це і можливість очистити структуру, і цим хочеться скористатися", - додав керівник Державної митної служби.

Нагадаємо:

Державна митна служба, яку віднедавна очолює колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

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митниця бюджет

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