Депутати створили ТСК щодо Держаудитслужби, Державної митної служби та "Нафтогазу"
27 січня народні депутати створили Тимчасову слідчу комісію для перевірки Держаудитслужби, Державної митної служби та "Нафтогазу".
Про це йдеться у пояснювальної записки.
Так, створення комісії було спричинено "можливою корупцією в державних органах", у тому числі в Держаудитслужбі та Державній митній службі, а також за результатами аудиту "Нафтогазу", який проводився Держаудитслужбою.
Комісія перевірить фінансово-господарську діяльність "Нафтогазу", зокрема:
- ефективність використання основних активів (фондів) "Нафтогазу" та стан систем розподілу газу;
- діяльність "Нафтогазу" та інших компаній, пов'язаних із видобуванням, транспортуванням, зберіганням, розподілом, постачанням природного газу та його зовнішньоекономічної діяльності;
- реалізація "Нафтогазом" політики державної власності та ключових цілей і пріоритетів, згідно з якими держава є власником компанії;
- відомості про отримання і використання компанією фінансової підтримки від держави.
Комісія також заявила, що розслідуватиме "критичну ситуацію з тарифоутворенням, яка могла виникнути в результаті дій посадових осіб "Нафтогазу".
Строк повноважень комісії - один рік. Комісію очолить народний депутат Іван Крулько (фракція "Батьківщина"). Звіт комісії має бути заслуханий на засіданні Верховної Ради не пізніше ніж через півроку.
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