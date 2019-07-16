Мін'юст зареєстрував нову Митну службу

Державна митна служба, яку віднедавна очолює колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook.

"Коли заходиш до реєстру і радієш. Сьогодні Максим Нефьодов зареєстрував Державну митну службу", - написала Маркарова.

Нагадаємо, що з 15 липня Нефьодов почав роботу на посаді голови Державної митної служби і припиняє виконання обов'язків першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо:

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

25 червня Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

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Економічна правда