Нефьодов ожидает увеличения финансирования таможни в госбюджете-2020

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов намерен повысить зарплату среднем звене таможенников в течение 2 лет и ожидает увеличения финансирования таможни в госбюджете 2020 года.

Об этом он заявил на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

"Краткосрочно ожидаю, что финансирование таможни будет в следующем году увеличено. Ожидаем, что таможня войдет в перечень госорганов, где реализуется пилот реформы госуправления с доплатами со стороны ЕС и созданием соответствующих директоратов.

И плюс мы работаем с Минфином, чтобы создать больше маневрирования зарплатным фондом, чтобы не отталкиваться от рангов и отойти от "зарплатной уравниловки", - рассказал он.

Нефедов отметил, что с 18 июля будет первым сотрудником Государственной таможенной службы, а до конца октября планирует объявить первые конкурсы на заместителей.

"Я буду первым сотрудником с сегодняшнего дня. Реалистично ДМС заработает примерно через 2,5 месяца. Господин Верланов (глава Государственной налоговой службы - ред.) был назначен на должность 8 мая - и до сих пор переведено с ГФС в ГНС меньше 1 тысячи сотрудников с 28 тысяч.

Это достаточно длительный и бюрократический процесс, но это и возможность очистить структуру, и этим хочется воспользоваться", - добавил руководитель Государственной таможенной службы.

Напомним:

Государственная таможенная служба, которую возглавляет экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

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