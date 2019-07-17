СБУ взялася за металургійний комбінат, який критикував Зеленський

Співробітники Служби безпеки викрили у Кривому Розі посадовців гірничо-металургійного комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" на протиправній діяльності щодо забруднення навколишнього середовища.

Про це, не називаючи ПАТ, повідомляє СБУ, однак, за даними УП, йдеться про "ArcelorMittal Кривий Ріг".

"Представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві", - попередньо встановили в СБУ.

Також підприємці систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали вимірювати рівень токсичних викидів у повітря.

"Така протиправна діяльність посадовців підприємства може загрожувати екологічній ситуації в місті та безпеці його мешканців", - додали у відомстві.

У зв’язку з цим, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ст. 441 ККУ (екоцид).

Нагадаємо:

12 липня президент Володимир Зеленський розкритикував криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.