Збільшення армії та вища зарплата військовим: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді підписав указ про зміцнення обороноздатності країни.

Джерело: Зеленський з трибуни ВР 1 лютого

Пряма мова: "Розроблено указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3-х мінімальних заробітних плат.

Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних 3 років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ".

Деталі: Відповідний указ Зеленський підписав за трибуною парламенту.

За його словами, документ підготували не тому що "скоро війна", а для того, аби був "мир".

Українська правда