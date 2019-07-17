СБУ взялась за металлургический комбинат, который критиковал Зеленский
Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Кривом Роге должностных лиц горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" на противоправной деятельности по загрязнению окружающей среды.
Об этом, не называя ПАО, сообщает СБУ, однако, по данным УП, речь идет о "ArcelorMittal Кривой Рог".
"Представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве", - предварительно установили в СБУ.
Также предприниматели систематически не допускали на территорию объекта работников Государственной экологической инспекции, которые должны измерять уровень токсичных выбросов в атмосферу.
"Такая противоправная деятельность должностных лиц предприятия может угрожать экологической ситуации в городе и безопасности его жителей", - добавили в ведомстве.
В связи с этим, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст. 441 УК (экоцид).
Напомним:
12 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в срок обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе.
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