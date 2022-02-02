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Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці з Україною – Зеленський

Середа, 2 лютого 2022, 09:50
 
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Велика Британія виділить ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на британсько-українські інфраструктурні та енергетичні проєкти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Крім коштів для Військово-Морського флоту України Великобританія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетики", – сказав Зеленський.

У свою чергу Джонсон заявив: "Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України".

Як повідомляла пресслужба прем'єр-міністра Великобританії, новий фонд разом із іншим британським фондом Good Governance Fund допоможуть знизити залежність України від російських постачань енергоносіїв.

Good Governance Fund було створено у 2015 році для підтримки економічних та інституційних реформ у Східній Європі та на Західних Балканах.

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інфраструктура інвестиції енергетика Зеленський Великобританія

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