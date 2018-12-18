ЄІБ надасть 10 мільйонів євро на енергоефективність будівель українських вишів

Європейський Інвестиційний Банк надасть грант на 10 мільйонів євро для підвищення енергоефективності у майже 150 будівлях 7 українських вишів.

Як повідомляє міністерство освіти і науки України, угоду з ЄІБ в рамках проекту "Вища освіта України" підписала міністр Лілія Гриневич у Брюсселі.

Загальна вартість проекту – 160 млн євро. В межах першої черги робіт фінансуються зміни у 7 вишах, які погодилися взяти у ньому участь, а також провели енергетичний аудит, за підсумками якого було визначено обсяг робіт.

"Не секрет, що значна частина українських вишів потерпають від того, що їхні будівлі є вкрай енерго-НЕ-ефективними, а тому "з’їдають" значну кількість коштів розвитку, які можна було б спрямувати на закупівлю обладнання та покращення якості освіти і умов для навчання студентів", - розповіла Гриневич про суть проблеми.

Наразі роботи планується здійснити у таких вишах: Національний технічний університет "Львівська політехніка", Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, Чернігівський національний технологічний університет, Сумський державний університет, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Вінницький національний технічний університет.

Триває відбір закладів вищої освіти для 2 етапу проекту. У його межах покращити енергоефективність зможуть ще від 13 до 15 університетів залежно від обсягу робіт.

Загалом проект впроваджуватиметься за рахунок позики ЄІБ, коштів позики Північної екологічної фінансової корпорації та гранту від фонду Е5Р.

Нагадаємо, ЄБРР та ЄІБ виділять 180 мільйонів євро на безпеку руху в Україні.