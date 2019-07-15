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Зростання китайської економіки сповільнилось до мінімуму за 27 років

Понеділок, 15 липня 2019, 19:15

Економічне зростання Китаю сповільнилося до найнижчого рівня за останні три десятиліття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Після двох кварталів торгової війни між США і Китаєм зростання ВВП Китаю впало до 6,2% в порівнянні з 6,6% в 2018 році.

Американські виробники виводять виробництво за межі Китаю, щоб уникнути тарифів у 25% на китайську імпортну продукцію.

Сповільнення темпів економічного зростання Китаю вплине на глобальне економічне зростання, що відіб'ється і на економіці Європи.

Пекін і Вашингтон недавно домовилися про тимчасове перемир'я в своїй багатомісячній торговельній війни та планують відновити торговельні переговори.

Торгова війна й уповільнення економічного зростання Китаю вже торкнулися деяких з найбільших світових підприємств.

Європейська правда

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Економічна правда
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