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Найбільший виробник безпілотників потрапить до чорного списку Мінфіну США

Середа, 15 грудня 2021, 19:20
 
GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images

Сполучені Штати Америки внесуть до чорного списку декілька компаній з Китаю, зокрема найбільшого у світі виробника комерційних безпілотників DJI.

Про це пише Financial Times.

16 грудня компанії внесуть до чорного списку Міністерства фінансів за порушення, пов'язані з переслідуваннями уйгурів у Сіньцзяні, пише видання. Американцям будуть заборонені інвестиції у ці компанії.

Цього тижня, дізнавшись про внесення до списку, скасувала IPO у Гонконгу компанія SenseTime, яка займається розпізнаванням облич.

Також у списку її конкурент Megvii (що скасував IPO після попадання в інший чорний список минулого року), ще одна компанія розпізнавання облич CloudWalk Technology, Dawning Information Industry (суперкомп'ютери), Xiamen Meiya Pico (кібербезпека у співпраці з силовиками), Yitu Technology (штучний інтелект), Leon Technology (хмарні обчислення) та NetPosa Technologies (хмарні системи стеження).

У 2019 році журнал Time включив квадрокоптер DJI Phantom до списку з десяти гаджетів, які визначили тренди і в кінцевому рахунку обличчя останнього десятиліття, за високоякісні зйомки з повітря, що стали повсюдними і доступними.

Минулого року DJI займала близько 70% світового ринку дрібних комерційних безпілотників. Її річна виручка перевищує 3 млрд доларів.

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США Китай технології санкції

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