Китай використав Huawei для кібератаки в Австралії у 2012 році – Bloomberg

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Китайські шпигуни використали компанію Huawei для здійснення кібератаки на австралійську мережу телекомунікацій у 2012 році.

Про це йдеться у розслідуванні Bloomberg.

Колишні чиновники служби безпеки США розповіли журналістам, що оперативники китайської розвідки проникли в лави технічних працівників Huawei, які обслуговували мережу австралійської телекомунікаційної компанії.

Це призвело до оновлення програмного забезпечення шкідливим кодом, який було встановлено на обладнання Huawei в мережі. Як наслідок, ПЗ записувало всі комунікації, що проходять через нього, і надсилало дані до Китаю.

Згодом шкідливе програмне забезпечення самознищилося і видалило значну частину доказів того, що будь-яка атака взагалі мала місце.

Така знахідка може стати ключовим доказом у протистоянні США та Австралії проти Китаю щодо шпигунства. Уряд США роками наполягає, що продукти китайської Huawei Technologies Co. становлять загрозу національній безпеці будь-яких країн, які їх використовують.

Натомість Huawei відкидала ці заяви за відсутності доказів.

Крім того, американські спецслужби у 2012 році виявили подібну атаку з Китаю, у якій також використовувалося обладнання Huawei.

Проте Huawei (і подібна компанія ZTE) не обов’язково брали участь у будь-яких атаках, або навіть знали про них. У звіті, підготовленому тоді комітетом Палати Представників США повідомлялося, що китайським спецслужбам потрібно лише наймати техніків або менеджерів робочого рівня в цих компаніях, аби скомпрометувати мережі клієнтів.

Водночас у процесі розслідування Bloomberg не знайшов доказів того, що вище керівництво Huawei було причетне до атаки або знає про неї. У компанії відмовилися надати чіткі відповіді на запитання.

Нагадуємо:

Президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє китайським технологічним компаніям Huawei та ZTE отримувати ліцензії на нове обладнання від регуляторів США.

Країни ЄС також забороняють використовувати обладнання компаній для мережей 5G. Наприклад, парламент Естонії підтримав законопроєкт "про електронні комунікації", серед положень якого - заборона використання в країні обладнання 5G від китайської компанії Huawei.

Такі ж обмеження встановила Швеція.

У 2020 році Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України заявила про партнерство з компанією "Хуавей Україна". Згодом служба прибрала заяву зі свого сайту та соціальних мереж інформацію

Тоді "Європейська правда" повідомила, що західні партнери звернули увагу на заяву і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною.

Економічна правда