Рост китайской экономики замедлился до минимума за 27 лет
Экономический рост Китая замедлился до самого низкого уровня за последние три десятилетия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
После двух кварталов торговой войны между США и Китаем рост ВВП Китая упал до 6,2% по сравнению с 6,6% в 2018 году.
Американские производители выводят производство за пределы Китая, чтобы избежать тарифов в 25% на китайскую импортную продукцию.
Замедление темпов экономического роста Китая повлияет на глобальный экономический рост, что отразится и на экономике Европы.
Пекин и Вашингтон недавно договорились о временном перемирии в своей многомесячной торговой войне и планируют возобновить торговые переговоры.
Торговая война и замедление экономического роста Китая уже коснулись некоторых из крупнейших мировых компаний.
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