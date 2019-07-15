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Рост китайской экономики замедлился до минимума за 27 лет

Понедельник, 15 июля 2019, 19:15

Экономический рост Китая замедлился до самого низкого уровня за последние три десятилетия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

После двух кварталов торговой войны между США и Китаем рост ВВП Китая упал до 6,2% по сравнению с 6,6% в 2018 году.

Американские производители выводят производство за пределы Китая, чтобы избежать тарифов в 25% на китайскую импортную продукцию.

Замедление темпов экономического роста Китая повлияет на глобальный экономический рост, что отразится и на экономике Европы.

Пекин и Вашингтон недавно договорились о временном перемирии в своей многомесячной торговой войне и планируют возобновить торговые переговоры.

Торговая война и замедление экономического роста Китая уже коснулись некоторых из крупнейших мировых компаний.

Европейская правда

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Китай США

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