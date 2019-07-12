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Екс-керівництво "Укрхімтрансаміаку" спіймали на розтраті 8,5 мільйонів

П'ятниця, 12 липня 2019, 12:42

Джерело: сайт СБУ

Служба безпеки повідомляє, що викрила факт розтрати 8,5 мільйонів гривень при закупівлі обладнання державним підприємством "Укрхімтрансаміак".

Пряма мова: "Колишньому заступнику директора ДП "Укрхімтрансаміак" оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою) ККУ".

Деталі: Слідчі задокументували, що у 2013 році керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії, яке не відповідає технічним вимогам і не може бути встановленим на аміакопроводі.

Через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитки на 8,5 мільйонів гривень.

Українська правда

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