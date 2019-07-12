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Экс-руководство "Укрхимтрансаммиака" поймали на растрате 8,5 миллионов

Пятница, 12 июля 2019, 12:42

Источник: сайт СБУ

Служба безопасности сообщает, что разоблачила факт растраты 8,5 миллиона гривен при закупке оборудования государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак".

Прямая речь: "Бывшему заместителю директора ГП "Укрхимтрансаммиак" объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины".

Детали: Следователи задокументировали, что в 2013 году руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования для аммиакопровода у российской компании, которое не соответствует техническим требованиям и не может быть установлено на аммиакопроводе.

Из-за реализации этой сделки государственному бюджету был нанесен ущерб на 8,5 миллиона гривен.

Украинская правда

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СБУ химпром

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