Названо переможців чергового конкурсу розподілу ділянок на видобуток газу 

Міжвідомча комісія по угодах із розподілу визначила переможців на 9 ділянок із видобутку газу, серед яких - дві іноземні компанії.

Про це у Facebook написав голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, це такі компанії:

Укргазвидобування;

Укргазвидобування/Верміліон (Канада);

Укрнафтобуріння;

Західнадросервіс;

ДТЕК;

Гео Альянс;

Aspect Energy (США);

Укргазвидобування/Верміліон (Канада);

Укргазвидобування.

Сумарна очікувана сума інвестицій - 430 мільйонів доларів.

"Це дійсно чесні результати конкурсу, які базуються на об’єктивних оцінках", - підкреслив Герус.

І додав, що чим більше чесних конкурсів і реальних інвесторів, тим швидше зростатиме видобуток газу в Україні, що буде призводити до зниження цін на газ.

"Очікуємо затвердження урядом відповідних переможців", - резюмував голова Асоціації.

Нагадаємо:

Нещодавно у Міненерго пройшла робоча зустріч міжвідомчої комісії з укладання нафтогазових угод із розподілу продукції.

Під час зустрічі обговорили конкурс на дев’ять ділянок, визнаних перспективними з точки зору видобутку на них газу, який від самого початку викликав питання.

Так, уряд оголосив цей конкурс у вкрай короткі терміни — потенційним охочим взяти у ньому участь давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців.

При цьому умови для визначення переможців були прописані за принципом "кого забажаємо, того й визнаємо".

Утім експертна спільнота активно включилась в дискусію, щоб конкурс не перетворився на традиційний корупційний "розпил".

Так, 24 червня газовидобувники заявили, що визначення переможців конкурсів угод про розподіл продукції має бути прозорим, а всі заявки претендентів – справедливо оцінені.

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Економічна правда