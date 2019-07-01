Названы победители очередного конкурса распределения участков на добычу газа

Межведомственная комиссия по сделкам по распределению определила победителей на 9 участков по добыче газа, среди которых - две иностранные компании.

Об этом в Facebook написал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, это такие компании:

Укргаздобыча;

Укргаздобыча/Вермилион (Канада);

Укрнефтебурение;

Захиднадрасервис;

ДТЭК;

Гео Альянс;

Aspect Energy (США)

Укргаздобыча/Вермилион (Канада);

Укргаздобыча.

Суммарная ожидаемая сумма инвестиций - 430 млн долларов.

"Это действительно честные результаты конкурса, основанные на объективных оценках", - подчеркнул Герус.

И добавил, что чем больше честных конкурсов и реальных инвесторов, тем быстрее будет расти добыча газа в Украине, что будет приводить к снижению цен на газ.

"Ожидаем утверждения правительством соответствующих победителей", - резюмировал председатель Ассоциации.

Напомним:

Недавно в Минэнерго прошла рабочая встреча межведомственной комиссии по заключению нефтегазовых соглашений по распределению продукции.

Во время встречи обсудили конкурс на девять участков, признанных перспективными с точки зрения добычи на них газа, который изначально вызвал много вопросов.

Так, правительство объявило этот конкурс в крайне короткие сроки - потенциальным желающим принять в нем участие давали два месяца на предложения вместо принятых в мире 6-8 месяцев.

При этом условия для определения победителей были прописаны по принципу "кого захотим, того и признаем".

Впрочем, экспертное сообщество активно включилось в дискуссию, чтобы конкурс не превратился в традиционный коррупционный "распил".

Так, 24 Июнь газодобытчики заявили, что определение победителей конкурсов соглашений о разделе продукции должен быть прозрачным, а все заявки претендентов - справедливо оценены.

Читайте подробнее в колонке ЭП: "Последний аккорд министра - следим за "распилом" газовых участков".

Экономическая правда