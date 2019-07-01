Названы победители очередного конкурса распределения участков на добычу газа
Межведомственная комиссия по сделкам по распределению определила победителей на 9 участков по добыче газа, среди которых - две иностранные компании.
Об этом в Facebook написал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
По его словам, это такие компании:
Укргаздобыча;
Укргаздобыча/Вермилион (Канада);
Укрнефтебурение;
Захиднадрасервис;
ДТЭК;
Гео Альянс;
Aspect Energy (США)
Укргаздобыча/Вермилион (Канада);
Укргаздобыча.
Суммарная ожидаемая сумма инвестиций - 430 млн долларов.
"Это действительно честные результаты конкурса, основанные на объективных оценках", - подчеркнул Герус.
И добавил, что чем больше честных конкурсов и реальных инвесторов, тем быстрее будет расти добыча газа в Украине, что будет приводить к снижению цен на газ.
"Ожидаем утверждения правительством соответствующих победителей", - резюмировал председатель Ассоциации.
Напомним:
Недавно в Минэнерго прошла рабочая встреча межведомственной комиссии по заключению нефтегазовых соглашений по распределению продукции.
Во время встречи обсудили конкурс на девять участков, признанных перспективными с точки зрения добычи на них газа, который изначально вызвал много вопросов.
Так, правительство объявило этот конкурс в крайне короткие сроки - потенциальным желающим принять в нем участие давали два месяца на предложения вместо принятых в мире 6-8 месяцев.
При этом условия для определения победителей были прописаны по принципу "кого захотим, того и признаем".
Впрочем, экспертное сообщество активно включилось в дискуссию, чтобы конкурс не превратился в традиционный коррупционный "распил".
Так, 24 Июнь газодобытчики заявили, что определение победителей конкурсов соглашений о разделе продукции должен быть прозрачным, а все заявки претендентов - справедливо оценены.
Читайте подробнее в колонке ЭП: "Последний аккорд министра - следим за "распилом" газовых участков".
Экономическая правда
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