Конкурси розподілу ділянок на видобуток газу мають бути прозорими - газовидобувники

Визначення переможців конкурсів угод про розподіл продукції має бути прозорим, а всі заявки претендентів – справедливо оцінені.

Про це заявили в Асоціації газовидобувних компаній.

"Асоціація газовидобувних компаній висловлює серйозне занепокоєння та звертає увагу уряду, народних депутатів та громадськості на ситуацію, що склалася довкола визначення переможців конкурсів угод про розподіл продукції, зокрема, ризику маніпуляцій при оцінці заявок претендентів", - зазначається у повідомленні.

Аби залучити нових гравців на ринок України та забезпечити високий рівень конкуренції, Асоціація доклала багато зусиль.

Наприклад, відкрила англомовну платформу з детальною інформацією про нафтогазові ділянки та описом процедур проведення торгів від провідних юридичних фірм.

А щоб ознайомити інвесторів із перспективами газовидобувної галузі України – спільно з посольствами, урядовими установами, інвестиційними офісами та народними депутатами провела міжнародні конференції у Лондоні та Києві.

Окрім того, була проведена інформаційна кампанія для популяризації майбутніх аукціонів та конкурсів, інформацію про які розміщували у понад 20 провідних міжнародних профільних виданнях, підкреслили в Асоціації.

Це дозволило викликати безпрецедентний інтерес із боку вітчизняних та іноземних інвесторів, підкреслили в Асоціації. У результаті на дев’ять ділянок на суходолі було подано 24 заявки від 14 компаній.

Водночас в Асоціації наголосили на тому, що визначення переможців конкурсів УРП має відбуватися максимально прозоро, а усі заявки повинні бути оцінені за зрозумілим для усіх єдиним принципом заради уникнення суб’єктивізму.

"На це однозначно вказує як міжнародна практика, так і рекомендації іноземних експертів", - зазначили в Асоціації.

І додали, що недотримання завчасно окреслених чітких "правил гри" матиме негативні наслідки для іміджу української влади та створить очевидний ризик національним інтересам.

"Лише прихід у вітчизняний газовидобуток досвідчених та відповідальних гравців дозволить нашій країні досягти енергетичної незалежності. Тому газовидобувники закликають урядову Міжвідомчу комісію на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості відповідально та чесно обирати переможців конкурсів УРП, керуючись при цьому виключно державними інтересами", - наголосили в Асоціації.

Нагадаємо:

Нещодавно у Міненерго пройшла робоча зустріч міжвідомчої комісії з укладання нафтогазових угод із розподілу продукції.

Під час зустрічі обговорили конкурс на дев’ять ділянок, визнаних перспективними з точки зору видобутку на них газу, який від самого початку викликав питання.

Так, уряд оголосив цей конкурс у вкрай короткі терміни — потенційним охочим взяти у ньому участь давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців.

При цьому умови для визначення переможців були прописані за принципом "кого забажаємо, того й визнаємо".

Утім експертна спільнота активно включилась в дискусію, щоб конкурс не перетворився на традиційний корупційний "розпил".

Детальніше про це читайте у колонці ЕП: "Останній акорд міністра — слідкуємо за "розпилом" газових ділянок".

Економічна правда