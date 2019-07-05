Кабмін схвалив результати конкурсу розподілу ділянок на видобуток газу
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю схвалив результати конкурсу на 9 ділянок із видобутку газу.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Кабмін робить всі кроки для проведення відкритих конкурсів на користування надрами.
"Ми робимо конкретні речі, щоб системно цю проблему вирішити: наростити видобуток українського газу і не купувати його за кордоном. Ось таке рішення сьогодні наближає нас до цієї мети", - сказав він.
Нагадаємо:
Міжвідомча комісія по угодах із розподілу визначила переможців на 9 ділянок із видобутку газу, серед яких - дві іноземні компанії.
Утім експертна спільнота активно включилась в дискусію, щоб конкурс не перетворився на традиційний корупційний "розпил".
Читайте більше про це у колонці ЕП: "Останній акорд міністра — слідкуємо за "розпилом" газових ділянок".
Також читайте: "Газовий рубіж: хто обиратиме переможців аукціонів".
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