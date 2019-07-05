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Кабмін схвалив результати конкурсу розподілу ділянок на видобуток газу

П'ятниця, 5 липня 2019, 15:18

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю схвалив результати конкурсу на 9 ділянок із видобутку газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Кабмін робить всі кроки для проведення відкритих конкурсів на користування надрами.

"Ми робимо конкретні речі, щоб системно цю проблему вирішити: наростити видобуток українського газу і не купувати його за кордоном. Ось таке рішення сьогодні наближає нас до цієї мети", - сказав він.

Нагадаємо:

Міжвідомча комісія по угодах із розподілу визначила переможців на 9 ділянок із видобутку газу, серед яких - дві іноземні компанії.

Як відомо, конкурс на дев’ять ділянок, визнаних перспективними з точки зору видобутку на них газу, викликав питання з самого початку.  Уряд "під завісу" і "на біс" оголосив його у вкрай короткі терміни — потенційним охочим давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців. Умови для визначення переможців були прописані за принципом "кого забажаємо, того й визнаємо".

Утім експертна спільнота активно включилась в дискусію, щоб конкурс не перетворився на традиційний корупційний "розпил".

Читайте більше про це у колонці ЕП: "Останній акорд міністра — слідкуємо за "розпилом" газових ділянок".

Також читайте: "Газовий рубіж: хто обиратиме переможців аукціонів".

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Камбін Газ України видобуток

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