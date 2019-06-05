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Зеленський запевнив, що не встане на бік Коломойського у справі Приватбанку

Середа, 5 червня 2019, 09:50
 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявив, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку.

Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter.

"Що стосується "Приватбанку", я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці",- процитувала прес-служба слова Зеленського.

Нагадуємо:

Ще коли Зеленський був кандидатом у президенти, він казав, що не розуміє, чому олігарху Ігорю Коломойському мають повертати націоналізований Приватбанк.

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Українська правда

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Приватбанк Зеленський Коломойський

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