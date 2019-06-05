Зеленский заверил, что не встанет на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не планирует выступать на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.
"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - процитировала пресс-служба слова Зеленского.
Напоминаем:
Еще когда Зеленский был кандидатом в президенты, он говорил, что не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализирован Приватбанк.
Рекомендуем почитать:
Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов
Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua