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Зеленский заверил, что не встанет на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Среда, 5 июня 2019, 09:50
 

Президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не планирует выступать на стороне бывших владельцев Приватбанка.

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - процитировала пресс-служба слова Зеленского.

Напоминаем:

Еще когда Зеленский был кандидатом в президенты, он говорил, что не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализирован Приватбанк.

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Украинская правда

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Приватбанк Зеленский авиация

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