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Сербия возобновила прямое авиасообщение с Киевом

Понедельник, 3 июня 2019, 17:23

Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia возобновил регулярные рейсы по маршруту Белград-Киев-Белград со 2 июня 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Рейсы будут осуществлять три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. С Белграда (международный аэропорт "Никола Тесла Белград") самолет будет отправляться по вторникам и четвергам в 7:00 (по местному времени, 8:00 по Киеву), еженедельно - в 18:05 (по местному времени, 19:00 по Киеву).

Из Киева (международный аэропорт "Борисполь", терминал F) рейс будут осуществлять по вторникам и четвергам в 10:35, еженедельно - в 21:40.

Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут.

Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 150 долл (по нынешнему курсу - около 4 тыс. гривень).

Свой последний рейс компания выполнила 30 сентября 2016, объяснив прекращение полетов сезонностью. Однако на следующий летний сезон полеты в Киев не восстановились.

Европейская правда

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авиа компании Сербия

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