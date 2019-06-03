Czech Airlines відновила виконання рейсів Одеса-Прага

З 30 травня авіакомпанія Czech Airlines відновила польоти за маршрутом Прага-Одеса-Прага.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сторінці Міжнародного аеропорту Одеси у Facebook.

Літати до чеської столиці можна буде до чотирьох разів на тиждень. З Одеси повітряне судно вирушатиме щовівторка та щоп'ятниці.

З 18 червня — також щопонеділка, а з 2 липня — щочетверга. Час вильоту — 5:00 за місцевим часом.

Вартість квитка в одну сторону становить від 2,7 тис. гривень.

Європейська правда