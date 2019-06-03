Czech Airlines відновила виконання рейсів Одеса-Прага
Понеділок, 3 червня 2019, 15:12
З 30 травня авіакомпанія Czech Airlines відновила польоти за маршрутом Прага-Одеса-Прага.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сторінці Міжнародного аеропорту Одеси у Facebook.
Літати до чеської столиці можна буде до чотирьох разів на тиждень. З Одеси повітряне судно вирушатиме щовівторка та щоп'ятниці.
З 18 червня — також щопонеділка, а з 2 липня — щочетверга. Час вильоту — 5:00 за місцевим часом.
Вартість квитка в одну сторону становить від 2,7 тис. гривень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua