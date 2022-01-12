Finnair скасовує 20% рейсів на лютий через масові лікарняні працівників

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Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про скасування 20% своїх рейсів у лютому через те, що все більше співробітників опиняються на лікарняному з коронавірусом або іншими ГРВІ.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву оприлюднили 12 січня.

"Штам "Омікрон" та сезон підвищеної захворюваності на грип призвели до зростання кількості працівників на лікарняному у Finnair та партнерських компаніях", - пояснили у компанії.

У керівництві зазначають, що вважають таке рішення кращим, ніж скасовувати чи переносити рейси в останній момент, і так мандрівники можуть завчасно змінити свої плани.

Скасування зачепить низку важливих європейських маршрутів, як до Стокгольма, Осло, Парижа, Риму. На них компанія пропонувала по декілька рейсів за день, тож в основному люди матимуть можливість полетіти за бажаним маршрутом, але з меншим вибором часу відправлення і прибуття.

У передріздвяні дні з аналогічних причин частину рейсів скасували скандинавська SAS та німецька Lufthansa.

Європейська правда