Авіатрафік у 2021 році досяг майже 70% обсягів доковідного 2019-го – Украерорух

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Авіатрафік над Україною у 2021 році досяг майже 70% обсягів доковідного 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху" у Facebook.

"Кількість польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням у 2021 р., становить 230 513 рейсів, що на 62,3 % більше, ніж у 2020 р. та на 31,2% менше, ніж у докризовому 2019 р.

У повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, у 2021 р. було, зокрема, здійснено 29 637 внутрішніх польотів (на 40,4 % більше порівняно із 2020 р. та лише на 3,7% менше порівняно із 2019 р.), 116 932 міжнародних польотів (+69,8 % та -28,2 %, відповідно) та 83 944 транзитних польотів (+61,2 % та -40,8 %, відповідно)", - йдеться у повідомленні.

Минулого року українські компанії виконали 81 747 польотів (це на 64,4 % більше, ніж за 2020 р. та на 25,5% менше, ніж за 2019 р.), іноземні - 148 766 польотів (+61,2% та -34,1%, відповідно).

При цьому, у грудні 2021 року обсяги перевезень у повітряному просторі країни майже досягли рівня 2019 року з показником 92,3%.

"Кількість транзитних рейсів в останній місяць року майже зрівнялася з відповідним показником 2019 р. - у першу чергу за рахунок відновлення польотів в Сімферопольському районі польотної інформації", - додали у відомстві.

"2021 рік, незважаючи на вже звичні реалії, викликані пандемією та пов’язаними із нею обмеженнями, дав нам сподівання на повне відновлення трафіку у повітряному просторі України у поточному році.

Зовнішні фактори – вакцинація населення та прийняття нових реалій авіаподорожей, та наша проактивна робота із залучення авіакомпаній до виконання транзитних польотів в повітряному просторі України дозволили на кінець року фактично досягти рівня перевезень за аналогічний період доковідного 2019 року", - заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Нагадаємо:

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2021 році обслужив 9,4 млн пасажирів, з них 8,79 млн – пасажири регулярних рейсів, 635,2 тис – нерегулярних.

Економічна правда