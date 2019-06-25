Київ отримав два з 55 тролейбусів "Богдан"

25 червня Київ отримав два з 55 нових 19-ти метрових тролейбусів Богдан Т90117 у рамках виконання контракту "Богдан Моторс" з КП "Київпастранс".

Про це повідомляє прес-служба "Богдан Моторс" на своєму сайті.

Контракт у повному обсязі "Богдан" має намір виконати до кінця поточного року, зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що низькопідлогові тролейбуси обладнані системою відеоспостереження та кондиціонерами: одним – у кабіні водія та двома - в салоні.

Загальна пасажиромісткість тролейбусу становить 170 осіб, із них 50 місць - для сидіння.

У корпорації нагадали, що на сьогоднішній день вулицями Києва курсують понад 200 тролейбусів "Богдан".

Корпорація "Богдан" - найбільший в Україні виробник автобусів і тролейбусів. Компанія створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей із виробництва транспортних засобів усіх типів.

Нагадуємо:

"Богдан Моторс, переміг в аукціоні на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 55 низькопідлогових особливо великих тролейбусів у січні 2019 року.

Раніше журналісти програми "Схеми" з’ясували, що блоки живлення та системи керування двигуном для виробництва тролейбусів закуповуються у російського підприємства "Чергос". Тяговий електродвигун постачається теж із Росії, а контактори і головний вимикач – із молдовського Придністров’я.

Співвласником "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, давній бізнес-партнер Петра Порошенка.

Економічна правда