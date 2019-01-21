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"Богдан" поставить Києву 55 довгих тролейбусів

Понеділок, 21 січня 2019, 17:20
 

Автоскладальний завод №1 (Луцьк), що входить до складу компанії "Богдан Моторс", переміг в аукціоні на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 55 низькопідлогових особливо великих тролейбусів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Підприємство запропонувало тролейбуси "Богдан Т90117" за 603,9 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 610,907 млн ​​грн.

Згідно з результатами аукціону, другий учасник торгів - "МАЗтранссервіс" (дилер білоруського Мінського автозаводу) пропонував тролейбуси майже за 609,907 млн ​​грн і не знижував ціну в ході аукціону.

Заявку на участь в торгах подавав дилер ще одного білоруського виробника - "Белкоммунмаш", однак вона була відхилена як така, що не відповідає тендерній документації.

Термін поставки тролейбусів - до 31 грудня 2019 року.

Особливо великі тролейбуси повинні бути розраховані не менш, ніж на 179 пасажирів (в тому числі мінімум 45 сидячих і одного для колісного крісла).

Всі машини повинні бути жовтого кольору.

Як повідомлялося, "Київпастранс" в жовтні 2018 року оголосив тендер на закупівлю в цілому 80 тролейбусів двома лотами.

За інформацією "Київпастрансу", щодня на 45 тролейбусних маршрутів столиці виходить 513 тролейбусів.

Нагадуємо:

Журналісти програми "Схеми" видання "Радіо Свобода" з’ясували, що блоки живлення та системи керування двигуном для виробництва тролейбусів закуповуються у російського підприємства "Чергос", тяговий електродвигун постачається теж з Росії, з міста Пскова, а контактори і головний вимикач – з молдовського Придністров’я.

Співвласником"Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, давній бізнес-партнер Петра Порошенка.

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транспорт Київ Богдан

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