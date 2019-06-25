Киев получил два из 55 троллейбусов "Богдан"

25 июня Киев получил два из 55 новых 19-метровых троллейбусов Богдан Т90117 в рамках выполнения контракта "Богдан Моторс" с КП "Киевпастранс".

Об этом сообщает пресс-служба "Богдан Моторс" на своем сайте.

Контракт в полном объеме корпорация "Богдан" намерена выполнить до конца текущего года, говорится в сообщении.

Отмечается, что низкопольные троллейбусы оборудованы системой видеонаблюдения и кондиционерами: одним - в кабине водителя и двумя - в салоне.

Общая пассажировместимость троллейбуса составляет 170 человек, из них 50 мест - для сидения.

В корпорации напомнили, что на сегодняшний день улицами Киева курсируют более 200 троллейбусов "Богдан".

Корпорация "Богдан" - крупнейший производитель автобусов и троллейбусов. Компания создана в феврале 2005 года для реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Напоминаем:

В январе 2019 года "Богдан Моторс" победил в аукционе на поставку коммунальному предприятию "Киевпастранс" 55 низкопольных особо крупных троллейбусов.

Ранее журналисты программы "Схемы" выяснили, что блоки питания и системы управления двигателем для производства троллейбусов закупаются у российского предприятия "Чергос". Тяговый электродвигатель поставляется тоже из России, а контакторы и главный выключатель - с молдавского Приднестровья.

Совладельцем "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, давний бизнес-партнер Петра Порошенко.

Экономическая правда