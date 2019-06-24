Fiat Chrysler і Renault мають намір домовитися про злиття з другої спроби

Переговори про злиття Fiat Chrysler Automobiles і Renault, що завершилися безрезультатно на початку червня, можуть поновитися найближчим часом в залежності від підсумків двох заходів, які пройдуть цього тижня у Японії.

Про це пише The Wall Street Journal, передає "Інтерфакс-Україна".

У вівторок відбудуться загальні збори акціонерів Nissan, партнера Renault по альянсу. На голосування буде винесено питання про нові призначення в раду директорів компанії, і якщо пропозиції керівництва будуть схвалені, рада буде переважно складатися з незалежних директорів, які можуть більш прихильно поставитися до перспектив злиття Renault з FCA.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе перед самітом G20 в Осаці. Очікується, що лідери двох країн обговорюватимуть перспективи альянсу Renault і Nissan, якому в цьому році виповнюється 20 років.

В обох заходах братиме участь голова правління Renault Жан-Домінік Сенар.

За словами інформованих джерел, керівництво всіх трьох компаній (FCA, Renault і Nissan) допускає думку про відновлення переговорів про злиття, хоча і побоюється, що взаємні умови перешкодять успіху угоди.

Об'єднання Renault з FCA може привести до створення автогіганта з капіталізацією близько 37 млрд доларів, річною виручкою близько 170 млрд євро і потужності з випуску 9 млн автомобілів в рік, що поставило б його на третє місце в світі за цим показником після Volkswagen і Toyota.

Переговори про злиття були припинені на початку червня частково через позицію французької влади, яка володіє 15% Renault, а почасти - через відсутність ентузіазму у керівництва Nissan, що має два місця в раді директорів Renault. Nissan істотно перевищує Renault за кількістю випущених автомобілів, проте компанії належить всього 15%, що не голосують акцій французького партнера, тоді як Renault володіє 43,4% часткою у Nissan.

Джерела вважають, що Nissan буде готовий підтримати об'єднання Renault з FCA, якщо в рамках угоди французька компанія погодиться знизити свою частку в Nissan, при цьому партнери по альянсу, в який також входить японська Mitsubishi, отримають більшу незалежність в ухваленні рішень.

Акції Renault піднімаються на 0,9% на торгах у Парижі в понеділок, вартість акцій FCA в Мілані і Nissan в Токіо практично стабільна.

Арешт Карлоса Гона

Тим часом прокуратура Токіо підозрює колишнього главу альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона у привласненні близько 3,25 млн доларів з фонду Renault, призначеного на виплату винагород, пише Asahi Shimbun Digital.

За даними видання, в 2017 році на рахунок дистриб'ютора альянсу в Омані була переведена сума в 6,5 млн доларів. Ці кошти були перераховані у вигляді бонусу і не були вказані в контракті спочатку.

Згодом половину грошей перевели на рахунки інвестиційної компанії з Лівану GFI, фактично вона належить Гону. Прокуратура Токіо вважає, що Гон присвоїв цю суму.

На початку червня спільна внутрішня перевірка Renault і Nissan виявила сумнівні витрати холдингової компанії альянсу Renault-Nissan BV (RNBV), зареєстрованої в Нідерландах, в розмірі 11 млн євро.

Гон знаходиться під слідством в Японії, йому пред'явлені звинувачення за декількома пунктами, які він відкидає.

Вважається, що Гон до свого арешту домагався повного злиття Renault з Nissan.