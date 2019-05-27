Fiat Chrysler і Renault обговорюють можливість повного злиття — ЗМІ
Автомобілебудівні корпорації Fiat Chrysler Automobiles і Renault SA, як очікується, офіційно оголосять у понеділок, що вони ведуть переговори про партнерство і можуть обмінятися пакетами акцій.
Про це повідомляють Financial Times і Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає "Інтерфакс-Україна".
В рамках переговорів Fiat Chrysler і Renault обговорюють також перспективу повного злиття, пишуть ЗМІ.
За даними The Wall Street Journal, компанії можуть в понеділок підтвердити, що обговорюють можливість злиття на рівних. Це призведе до створення автогіганта з капіталізацією близько 37 млрд доларів і потужності з випуску 9 млн автомобілів у рік, що поставить його на третє місце в світі за цим показником після Volkswagen і Toyota.
Другим варіантом, який обговорюють сторони, є обмін на першому етапі акціями - з перспективною злиття компаній в подальшому.
Компанії вважають, що угода може допомогти їм об'єднати фінансові та технологічні ресурси для більш успішної конкуренції на мінливому світовому авторинку.
Renault погодився відкласти всі плани по об'єднанню в найближчому майбутньому з японською Nissan, пише Financial Times. Таким чином, угода може чинити тиск на Nissan, який безпосередньо не брав участі в самих переговорах.
Надалі новий альянс може запросити до партнерства Nissan і Mitsubishi, пише агентство Bloomberg. В цьому випадку об'єднана копання стане лідером світового авторинку, випускаючи близько 15 млн автомашин в рік.
За даними на неділю, переговори між Renault і Fiat Chrysler були на просунутій стадії, у їхніх рамках розглядаються різні варіанти угоди, пише The Wall Street Journal.
Рада директорів Renault збирається в понеділок вранці на засідання.
Капіталізація Fiat Chrysler складає 20 млрд доларів, Renault - близько 17 млрд доларів. Готовність двох компаній до рішучих кроків пов'язана з викликами, що стоять сьогодні перед світовою автомобільною промисловістю, яка переходить до принципово нових технологій.
У понеділок боку можуть повідомити, що будуть співпрацювати, зокрема, в сфері розробки електромобілів і нових платформ для випуску автомашин.
Renault належить 43% акцій Nissan з голосуючими правами, японцям - 15% французької компанії. З 2016 року до альянсу приєдналася також Mitsubishi, в якій Nissan володіє третиною акцій.
Протиріччя між учасниками альянсу загострилися після арешту в кінці минулого року Карлоса Гона, колишнього глави Renault і Nissan. Вважається, що Гон до свого арешту домагався повного злиття Renault з Nissan.
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