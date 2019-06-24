Fiat Chrysler и Renault подумывают договориться о слиянии со второй попытки

Переговоры о слиянии Fiat Chrysler Automobiles и Renault, завершившиеся безрезультатно в начале июня, могут возобновиться в ближайшее время в зависимости от итогов двух мероприятий, которые пройдут на этой неделе в Японии.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает "Интерфакс-Украина".

Во вторник состоится общее собрание акционеров Nissan, партнера Renault по альянсу. На голосование будет вынесен вопрос о новых назначениях в совет директоров компании, и если предложения руководства будут одобрены, совет будет преимущественно состоять из независимых директоров, которые могут более благосклонно отнестись к перспективам слияния Renault с FCA.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед саммитом G20 в Осаке. Ожидается, что лидеры двух стран будут обсуждать перспективы альянса Renault и Nissan, которому в этом году исполняется 20 лет.

В обоих мероприятиях будет участвовать председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар.

По словам информированных источников, руководство всех трех компаний (FCA, Renault и Nissan) допускает мысль о возобновлении переговоров о слиянии, хотя и опасается, что взаимные условия помешают успеху сделки.

Объединение Renault с FCA может привести к созданию автогиганта с капитализацией порядка 37 млрд долларов, годовой выручкой около 170 млрд евро и мощностями по выпуску 9 млн автомобилей в год, что поставило бы его на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota.

Переговоры о слиянии были прекращены в начале июня отчасти из-за позиции французских властей, владеющих 15% Renault, а отчасти - из-за отсутствия энтузиазма у руководства Nissan, имеющего два места в совете директоров Renault. Nissan существенно превышает Renault по количеству выпускаемых автомобилей, однако компании принадлежит всего 15% неголосующих акций французского партнера, тогда как Renault владеет 43,4%-ной долей в Nissan.

Источники полагают, что Nissan будет готов поддержать объединение Renault с FCA, если в рамках сделки французская компания согласится снизить свою долю в Nissan, при этом партнеры по альянсу, в который также входит японская Mitsubishi, получат большую независимость в принятии решений.

Акции Renault поднимаются на 0,9% на торгах в Париже в понедельник, стоимость акций FCA в Милане и Nissan в Токио практически стабильна.

Арест Карлоса Гона

Тем временем прокуратура Токио подозревает бывшего главу альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около 3,25 млн долларов из фонда Renault, предназначенного на выплату вознаграждений, пишет Asahi Shimbun Digital.

По данным издания, в 2017 году на счет дистрибьютора альянса в Омане была переведена сумма в 6,5 млн долларов. Эти средства были перечислены в виде бонуса и не были указаны в контракте изначально.

Впоследствии половину денег перевели на счета инвестиционной компании из Ливана GFI, фактически она принадлежит Гону. Прокуратура Токио полагает, что Гон присвоил эту сумму.

В начале июня совместная внутренняя проверка Renault и Nissan выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро.

Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он отвергает.

Считается, что Гон до своего ареста добивался полного слияния Renault с Nissan.