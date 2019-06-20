Негативний небаланс ринку природного газу зріс до 3,24 мільярда

Негативний небаланс ринку природного газу України зріс до 3,24 мільярда гривень у травні.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз" у Facebook.

"За підсумками травня, негативний небаланс, що склався за результатами операцій учасників ринку, становить 751 млн грн, при цьому позитивний небаланс складає 358 млн грн", - зазначається у повідомленні.

При цьому за три місяці функціонування ринку природного газу в режимі добового балансування, негативні небаланси учасників ринку сягнули 3 298 млн грн, зазначили у компанії .

За весь цей час Укртрансгаз отримав від замовників послуг транспортування оплату менше 2% від загальної заборгованості, або 63 млн грн, підкреслили в АТ.

Найбільший борг у розмірі 3220 млн грн накопичили облгази, із них заборгованість підприємств під брендом РГК становить 2465 млн грн.

"Укртрансгаз оплатив 340 млн грн позитивних небалансів, однак залишається винен ще 837 млн грн замовникам послуг транспортування газу", - зазначили в АТ.

Найбільший борг наразі - перед НАК "Нафтогаз України", обсяг позитивного небалансу якого, за підсумком трьох місяців, становить 407 млн грн.

Як наслідок, Укртрансгаз не має можливості повністю погасити свої фінансові зобов’язання перед замовниками послуг транспортування та постачальниками газу для власних виробничо-технологічних потреб, розповіли у товаристві.

Також у товаристві зазначили, що 17 червня не відбулися чергові тендери на закупівлю газу на ВТВ - через відмову участі потенційних постачальників.

"Неможливість проводити закупівлі газу є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня. Укртрансгаз попередив про це НКРЕКП, Державну службу надзвичайних ситуацій України та Раду національної безпеки і оборони України", - резюмували у товаристві.

Нагадаємо, на початку червня Укртрансгаз попередив про те, що негативний небаланс, що утворюється внаслідок несанкціонованого відбору газу з його мереж, за підсумками березня і квітня перевищив 2,5 мільярда гривень.

Економічна правда