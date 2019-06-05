Укртрансгаз попереджає про переддефолтну ситуацію на ринку газу

Негативний небаланс, що утворюється внаслідок несанкціонованого відбору газу з мереж Укртрансгазу, за підсумками березня і квітня перевищив 2,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".

"За фактом роботи в березні та квітні 2019 року об’єм негативного небалансу склав понад 2,5 млрд грн. Він сформувався, переважно, через несанкціонований відбір газу операторами ГРМ на власні виробничо-технологічні витрати з мереж Укртрансгазу. З цієї суми боргу Оператору ГТС було погашено аж 0,05 млрд грн за два місяці" - йдеться у повідомленні.

В Укртрансгазі наголошують, що за підсумками двох місяців функціонування інформаційної платформи добового балансування, завдяки співпраці з учасниками ринку та Регулятором, вдалось нормалізувати ринок газу України.

Нині інформаційна платформа синхронізує принципи роботи національного ринку відповідно до прийнятих в країнах ЄС: впроваджено електронний документообіг між Оператором ГТС та учасниками ринку, використовується електронний цифровий підпис та алгоритмічне оброблення даних.

Разом з тим, впровадження добового балансування посилило низку проблемних питань, які потребують оперативного вирішення.

Передусім ідеться про негативні небаланси в системі, які утворюються через регулярні відбори з ГТС природного газу або понад затверджені номінації, або взагалі без номінацій.

Одночасно загальний обсяг позитивних небалансів за цей період, які підлягають виплаті учасникам ринку, наразі становить 0,53 млрд грн. Укртрансгаз виплатив контрагентам 0,27 млрд грн.

У компанії вказують на те, що обсяги відшкодування Укртрансгазу спожитого газу, який становить його негативний небаланс, "фактично мізерні". Більш того, заборгованість із балансування попередніх періодів, яка на момент переходу ринку на режим добового балансування становила 38,6 млрд грн, також відшкодовується виключно в судовому порядку та в неповному обсязі.

Тож ресурсів для сплати позитивних небалансів учасникам ринку Оператор ГТС наразі немає.

"Як наслідок на ринку виникла переддефолтна ситуація – Оператор ГТС не має можливості повністю погасити свої фінансові зобов’язання перед замовниками послуг транспортування. Найбільший борг наразі склався перед НАК "Нафтогаз України", обсяг позитивного небалансу якого, за підсумком двох місяців, становить 176,8 млн грн", - заявили в Укртрансгазі.

Нагадуємо:

1 березня 2019 року газовий ринок України повністю перейшов на добове балансування відповідно до вимог Третього енергопакета ЄС.

Добове балансування - це точне покриття попиту на газ його реальною пропозицією протягом однієї доби.

Балансування передбачає подачу заявок від постачальника газу з визначенням обсягу постачання газу в ГТС на наступну добу.

В Укртрансгазі за підсумками першого місяця роботи у режимі добового балансування заявляли, що загальний облік позитивних та негативних добових небалансів точніший приблизно в 6 разів, ніж було під час місячного балансування.

Економічна правда