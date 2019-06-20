Отрицательный небаланс рынка природного газа Украины вырос до 3,24 миллиарда гривень в мае.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз" в Facebook.

"По итогам мая, отрицательный небаланс, сложившийся по результатам операций участников рынка, составляет 751 млн грн, при этом положительный небаланс составляет 358 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом за три месяца функционирования рынка природного газа в режиме суточной балансировки, негативные небалансы участников рынка достигли 3298 млн грн, отметили в компании.

За все это время Укртрансгаз получил от заказчиков услуг транспортировки оплату менее 2% от общей задолженности, или 63 млн грн, подчеркнули в АО.

Самый большой долг - 3220 млн грн - накопили облгазы, из них задолженность предприятий под брендом РГК составляет 2465 млн грн.

"Укртрансгаз оплатил 340 млн грн положительных небалансов, однако остается должен еще 837 млн ​​грн заказчикам услуг по транспортировке газа", - отметили в АО.

Наибольший долг сейчас - перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого, по итогам трех месяцев, составляет 407 млн ​​грн.

Как следствие, Укртрансгаз не может полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических потребностей, рассказали в обществе.

Также в обществе отметили, что 17 июня не состоялось очередное тендеры на закупку газа на ВТВ - из-за отказа от участия потенциальных поставщиков.

"Невозможность проводить закупки газа является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня. Укртрансгаз предупредил об этом НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны", - резюмировали в обществе.

Напомним, в начале июня Укртрансгаз предупредил о том, что отрицательный небаланс, который образовался из-за несанкционированного отбора газа из его сетей, по итогам марта и апреля превысил 2,5 миллиарда гривень.

Экономическая правда