Отрицательный небаланс рынка природного газа Украины вырос до 3,24 миллиарда
Отрицательный небаланс рынка природного газа Украины вырос до 3,24 миллиарда гривень в мае.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз" в Facebook.
"По итогам мая, отрицательный небаланс, сложившийся по результатам операций участников рынка, составляет 751 млн грн, при этом положительный небаланс составляет 358 млн грн", - говорится в сообщении.
При этом за три месяца функционирования рынка природного газа в режиме суточной балансировки, негативные небалансы участников рынка достигли 3298 млн грн, отметили в компании.
За все это время Укртрансгаз получил от заказчиков услуг транспортировки оплату менее 2% от общей задолженности, или 63 млн грн, подчеркнули в АО.
Самый большой долг - 3220 млн грн - накопили облгазы, из них задолженность предприятий под брендом РГК составляет 2465 млн грн.
"Укртрансгаз оплатил 340 млн грн положительных небалансов, однако остается должен еще 837 млн грн заказчикам услуг по транспортировке газа", - отметили в АО.
Наибольший долг сейчас - перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого, по итогам трех месяцев, составляет 407 млн грн.
Как следствие, Укртрансгаз не может полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических потребностей, рассказали в обществе.
Также в обществе отметили, что 17 июня не состоялось очередное тендеры на закупку газа на ВТВ - из-за отказа от участия потенциальных поставщиков.
"Невозможность проводить закупки газа является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня. Укртрансгаз предупредил об этом НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны", - резюмировали в обществе.
Напомним, в начале июня Укртрансгаз предупредил о том, что отрицательный небаланс, который образовался из-за несанкционированного отбора газа из его сетей, по итогам марта и апреля превысил 2,5 миллиарда гривень.
Экономическая правда
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