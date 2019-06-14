"Укртрансгаз" заборгував перед постачальниками газу понад 4 мільярди і б’є на сполох

АТ "Укртрансгаз" у зв’язку з заборгованістю перед постачальниками паливного газу, що за березень-квітень становить 4,1 мільярди гривень, не може вчасно розраховуватися за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Як наслідок, деякі постачальники відмовляються надалі передавати визначені чинними контрактами обсяги газу", - зазначили у компанії.

При цьому залишкових об’ємів газу на ВТВ, які були закуплені за попередніми договорами, достатньо для забезпечення роботи ГТС лише до 24 червня, підкреслили в "Укртрансгазі".

Також зазначається, що з відповідним листом про виникнення передумов надзвичайної ситуації оператор ГТС звернувся до Держслужби надзвичайних ситуацій.

"Укртрансгаз веде переговори з НКРЕКП щодо негайного виправлення ситуації. Компанія ініціювала перемовини з кредиторами, включно з НАК "Нафтогаз України", щодо реструктуризації заборгованості. Про ситуацію проінформовано Раду національної безпеки і оборони України", - повідомили у компанії.

Як пояснили в "Укртрансгазі", критичний фінансовий стан спричинений низкою факторів, про що, як зазначив оператор ГТС, впродовж 2018-2019 років керівництво компанії постійно інформувало регулятора.

"В першу чергу, фінансову ситуацію "Укртрансгазу" з кожним місяцем погіршують економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для Оператора ГТС, які були прийняті НКРЕКП наприкінці 2018 року. Вони, зокрема, дозволяють своєчасно розраховуватися за закупівлю газу на ВТВ в обсязі не більше 60% від необхідного річного рівня", - додали в компанії.

По-друге, досі не врегульована проблема несанкціонованого відбору газу з ГТС призвела до накопичення учасниками ринку в 2016-2019 роках понад 35 млрд грн боргу перед "Укртрансгазом". Йдеться про послуги балансування, із яких 91% становить заборгованість облгазів, пояснили в компанії.

"Після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 року ситуація суттєво не змінилась: оператори ГРМ продовжують незаконно відбирати газ з ГТС, у тому числі для власних виробничо-технологічних витрат, і не розраховуються", - резюмували в "Укртрансгазі".

Як повідомлялося, на початку квітня негативний небаланс, що утворюється внаслідок несанкціонованого відбору газу з мереж "Укртрансгазу", за підсумками березня і квітня перевищив 2,5 мільярда гривень.

У зв’язку з цим "Укртрансгаз" попередив про переддефолтну ситуацію на ринку газу.

Нагадаємо:

1 березня 2019 року газовий ринок України повністю перейшов на добове балансування відповідно до вимог Третього енергопакета ЄС.

Добове балансування - це точне покриття попиту на газ його реальною пропозицією протягом однієї доби.

Балансування передбачає подачу заявок від постачальника газу з визначенням обсягу постачання газу в ГТС на наступну добу.

В Укртрансгазі за підсумками першого місяця роботи у режимі добового балансування заявляли, що загальний облік позитивних та негативних добових небалансів точніший приблизно в 6 разів, ніж було під час місячного балансування.

Економічна правда