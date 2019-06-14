"Укртрансгаз" задолжал перед поставщиками газа более 4 миллиардов и бьет тревогу

АО "Укртрансгаз" в связи с задолженностью перед поставщиками топливного газа 4,1 миллиарда гривень за март-апрель, не может вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа", - отметили в компании.

При этом остаточных объемов газа на ВТВ, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня, подчеркнули в "Укртрансгаз".

Также отмечается, что с соответствующим письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации оператор ГТС обратился в Госслужбу чрезвычайных ситуаций.

"Укртрансгаз ведет переговоры с НКРЭКУ для немедленного исправления ситуации. Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформированы Совет национальной безопасности и обороны Украины", - сообщили в компании.

Как пояснили в "Укртрансгазе", критическое состояние вызвано рядом факторов, о чем, как отметил оператор ГТС, в течение 2018-2019 годов руководство компании постоянно информировало регулятора.

"В первую очередь, финансовую ситуацию "Укртрансгаза" с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, которые были приняты НКРЭКУ в конце 2018 года. Они, в частности, позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа в ВТВ в объеме не более 60% от необходимого годового уровня", - пояснили в компании.

Во-вторых, до сих пор не урегулированная проблема несанкционированного отбора газа из ГТС привела к накоплению участниками рынка в 2016-2019 годах более 35 млрд грн долга перед "Укртрансгазом".

Речь идет об услугах балансировки, из которых 91% составляет задолженность облгазов, пояснили в компании.

"После перехода газового рынка Украины на суточное балансировки с 1 марта 2019 ситуация существенно не изменилась: операторы ГРМ продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат и не рассчитываются", - резюмировали в "Укртрансгазе".

Как сообщалось, в начале апреля отрицательный небаланс, который появляется вследствие несанкционированного отбора газа из сетей "Укртрансгаза", по итогам марта и апреля превысил 2,5 миллиарда гривень.

В связи с этим "Укртрансгаз" предупредил о преддефолтной ситуации на рынке газа.

Напомним:

1 марта 2019 года газовый рынок Украины полностью перешел на суточную балансировку в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Суточная балансировка - это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение суток.

Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщика газа с определением объема поставок газа в ГТС на следующие сутки.

В "Укртрансгазе" по итогам первого месяца работы в режиме суточной балансировки заявляли, что общий учет положительных и отрицательных суточных небалансов более точный примерно в 6 раз, чем было во время месячной балансировки.

Экономическая правда