Компанія Uber блокуватиме пасажирів із низьким рейтингом, нове правило введуть на території США і Канади.

Про це повідомляє LIGA.net.

Зазначається, що пасажири, чию поведінку розцінять як некоректну, можуть позбутися прав на поїздки через додаток.

Наприклад, порушенням правил вважатиметься неохайність клієнта - якщо він залишить після себе сміття в машині. Або спроби примусити водія їхати з порушенням швидкості. За це водій зможе привласнити пасажиру низький рейтинг.

"Повага - це вулиця з двостороннім рухом, як і відповідальність", - наголосила очільниця відділу глобального бренду і ініціатив Uber Кейт Паркер.

Тим самим вона нагадала, що водіїв давно оцінюють на основі подібного рейтингу.

У компанії не уточнили, який рівень буде вважатися гранично низьким і тягти за собою покарання клієнтів. Для водіїв Uber такий поріг був визначений у 4,6 бали.

Нагадаємо, раніше Uber запустив у Києві свою "маршрутку", проїзд в якій каоштує до 30 гривень.

Економічна правда