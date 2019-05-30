Компания Uber будет блокировать пассажиров с низким рейтингом, новое правило введут на территории США и Канады.

Об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что пассажиры, чье поведение расценят как некорректное, могут лишиться прав на поездки через приложение.

Например, нарушением правил будет считаться неряшливость клиента – если он оставит после себя мусор в машине. Или попытки принудить водителя ехать с нарушением скорости. За это водитель сможет присвоить пассажиру низкий рейтинг.

"Уважение - это улица с двухсторонним движением, как и ответственность", - отметила руководительница отдела глобального бренда и инициатив Uber Кейт Паркер.

Тем самым она напомнила, что водителей давно оценивают на основе подобного рейтинга.

В компании не уточнили, какой уровень будет считаться предельно низким и влечь за собой наказание клиентов. Для водителей Uber такой порог был определен в 4,6 балла.

Напомним, ранее Uber запустил в Киеве свою "маршрутку", проезд в которой стоит до 30 гривень.

Экономическая правда