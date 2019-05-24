Сенат США пропонує збільшити допомогу Україні до 300 мільйонів доларів
Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про оборонний бюджет країни на 2020 рік.
Про це повідомляє посольство України в США.
У проекті санкціоновано виділення Пентагону 300 млн доларів для надання безпекової допомоги Україні.
Зазначається, що із загальної суми 100 мільйонів доларів мають бути виділені виключно на летальні види озброєнь.
"Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет", - йдеться у повідомленні.
Закон про оборонний бюджет США набуде чинності після того, як його підтримають Сенат, Палата представників і підпише президент США.
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