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Сенат США предлагает увеличить помощь Украине до 300 миллионов долларов

Пятница, 24 мая 2019, 09:18

Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона об оборонном бюджете страны на 2020 год.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

В проекте санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи Украине в сфере безопасности.

Отмечается, что из общей суммы 100 миллионов долларов долларов должны быть выделены исключительно на летальные виды вооружений.

"Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.

Закон об оборонном бюджете США вступит в силу после того, как его поддержат Сенат, Палата представителей и подпишет президент США.

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США деньги

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