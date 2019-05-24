Сенат США предлагает увеличить помощь Украине до 300 миллионов долларов
Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона об оборонном бюджете страны на 2020 год.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
В проекте санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи Украине в сфере безопасности.
Отмечается, что из общей суммы 100 миллионов долларов долларов должны быть выделены исключительно на летальные виды вооружений.
"Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.
Закон об оборонном бюджете США вступит в силу после того, как его поддержат Сенат, Палата представителей и подпишет президент США.
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