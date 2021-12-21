Всі розділи
Укр / Рус

Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу

Вівторок, 21 грудня 2021, 09:00

Екс-президент США, республіканець, Дональд Трамп подав до суду на генерального прокурора штату Нью-Йорк Летицію Джеймс, щоб завадити їй продовжити розслідування щодо його компанії Trump Organization.

Джерело: PoliticoBBC, The Guardian

Деталі: У позові стверджується, що Джеймс, демократка, "керується виключно політичною ворожістю і бажанням переслідувати, залякувати і вживати заходів у відповідь проти приватного громадянина, якого вона вважає своїм політичним опонентом".

Трамп заявляє, що Джеймс порушила його конституційні права, проводячи "політично вмотивоване розслідування".

Джеймс  звинувачується у порушенні цивільних прав Трампа і Trump Organization. У позові вимагаються судові заборони, які вимагають від генерального прокурора "негайно припинити або, як мінімум, належним чином обмежити всі поточні розслідування" та які забороняють їй брати участь у будь-яких цивільних чи кримінальних позовах проти Трампа чи його ділового комплексу.

Джеймс відповіла, що розслідування "триватиме без зупинки".

Нагадаємо:

  • Прокуратура штату Нью-Йорк підозрювала Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів для забезпечення позик та отримання економічних пільг. 
  • Летиція Джеймс очолює окреме кримінальне розслідування.
  • Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як Україні стати драйвером освітніх і трудових перетворень у Східній Європі 20 грудня 2021, 17:32
Сенат США голосуватиме за санкції щодо "Північного потоку-2" у січні 20 грудня 2021, 09:53
JPMorgan оштрафували на 200 мільйонів доларів, бо співробітники використали особисті чати для бізнесу 19 грудня 2021, 17:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!