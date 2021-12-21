Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу

Екс-президент США, республіканець, Дональд Трамп подав до суду на генерального прокурора штату Нью-Йорк Летицію Джеймс, щоб завадити їй продовжити розслідування щодо його компанії Trump Organization.

Джерело: Politico, BBC, The Guardian

Деталі: У позові стверджується, що Джеймс, демократка, "керується виключно політичною ворожістю і бажанням переслідувати, залякувати і вживати заходів у відповідь проти приватного громадянина, якого вона вважає своїм політичним опонентом".

Трамп заявляє, що Джеймс порушила його конституційні права, проводячи "політично вмотивоване розслідування".

Джеймс звинувачується у порушенні цивільних прав Трампа і Trump Organization. У позові вимагаються судові заборони, які вимагають від генерального прокурора "негайно припинити або, як мінімум, належним чином обмежити всі поточні розслідування" та які забороняють їй брати участь у будь-яких цивільних чи кримінальних позовах проти Трампа чи його ділового комплексу.

Джеймс відповіла, що розслідування "триватиме без зупинки".

Нагадаємо:

Прокуратура штату Нью-Йорк підозрювала Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів для забезпечення позик та отримання економічних пільг.

Летиція Джеймс очолює окреме кримінальне розслідування.

Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена.

Українська правда