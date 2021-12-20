Як Україні стати драйвером освітніх і трудових перетворень у Східній Європі

Кожен 16 працівник у світі до 2030 року може втратити роботу, якщо не адаптується до вимог нової економіки, адже вплив COVID-19 на операційні процеси прискорив цифрову трансформацію.

У світі 255 млн людей уже залишилися без роботи. У недалекому майбутньому це призведе до втрати 3,7 трлн доларів, і ці цифри будуть постійно зростати.

Згідно із запровадженим Світовим банком World Human Capital Index, який дозволяє оцінити, які країни найкраще залучають економічний та професійний потенціал громадян, бідність уперше за 20 років сягне історичного максимуму.

Понад 1,6 млрд дітей у світі майже півтора року не відвідують школу. Перерви в навчанні дорівнюють втраті 10 трлн дол майбутніх доходів цих дітей.

Для відновлення економіки та пристосування до глобальних викликів держави повинні будувати інноваційні державно-приватні партнерства. Вони сприятимуть перекваліфікації та отриманню навичок, бо від цього залежатиме ріст економіки.

Інвестиції в навчання та підвищення кваліфікації впливають на можливість держави та бізнесу вирішувати проблеми, що виникають внаслідок впливу зміни клімату та "чорних лебедів", на кшталт пандемії COVID-19, на економіку, та дозволять збільшити світовий ВВП на 6,5 трлн дол до 2030 року.

1,2 млрд робочих місць залежать від ефективності менеджменту навколишнього середовища, ще 24 млн робочих місць будуть створюватися щороку у зв'язку з поступовим запровадженням "зелених" політик. 70% бізнесів у Європі та Америці зіткнулися з кризою залучення персоналу, який володіє цифровими навичками.

Відповідаючи на цей виклик, Всесвітній економічний форум до 2030 року планує надати нові освітні можливості для перекваліфікації та отримання нових навичок 1 млрд людей, щоб убезпечити їхні робочі місця від технологічних змін та допомогти локальним економікам з розвитком у четвертій технологічній революції.

При цьому основний запит – на високотехнологічні навички та спеціалізовані навички особистого спілкування. Згідно з аналізом Coursera та World Economic Forum, більшість робочих місць будуть створюватися в сімох сферах.

Це інженерія та хмарне обчислення, робота з даними та штучний інтелект, маркетинг продажів та створення контенту, люди та культура, спеціалізований проєктний менеджмент, турбота про інших, "зелена" економіка.

В Україні недавно презентували SET University – технологічний університет, де викладатимуть ІТ-бізнесмени. Його завдання – випускати не просто ІТ-фахівців, а ІТ-підприємців, які вміють розробляти бізнес-плани і запускати проєкти.

Освітня криза Європи – це можливість для України.

Активне залучення експертів, розбудова технологічних парків, переформатування інвестиційної та експортної політики дозволять створити освітню платформу для задоволення потреб нової економіки, залучити 500 млн дол інвестицій, створити від трьох до пʼяти мільйонів робочих місць і як наслідок – збільшити ВВП країни.

Для досягнення цієї мети необхідна координація зусиль UkraineInvest, дипломатичних представництв за кордоном, активне залучення бізнесу, зокрема, ІТ-сектору. Ми зможемо не тільки стати Каліфорнією Європи, а й значно просунутися в індексі людського капіталу, у якому ми перебуваємо на 53-му місці.

Використавши цей шанс, Україна стане драйвером освітніх перетворень, а відтак – і ринку праці. Нам потрібен системний підхід із залученням усіх зацікавлених стейкхолдерів. Креативність та незламність духу допоможуть нам стати повноцінним інноваційним хабом, що продукує мізки для себе та світу.