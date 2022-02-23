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В Україні починає роботу місія МВФ

Середа, 23 лютого 2022, 08:00
 
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва
GEERT VANDEN WIJNGAERT/POOL/AFP via Getty Images

Місія Міжнародного валютного фонду починає обговорення програми з українською владою на тлі російської кризи.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

За результатами другого перегляду очікується отримання третього траншу в розмірі 700 млн доларів за програмою stand-by.

У листопаді 2021 року міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів.

Крім того, фонд продовжив чинну кредитну програму до червня 2022 року. Без цього рішення програма закінчилася б у грудні, й Україна втратила б усі шанси отримати ще не вибрану суму позики на понад 2 млрд дол.

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

Економічна правда

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