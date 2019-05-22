Для получения 500 миллионов евро макрофина Украина должна сотрудничать с МВФ, напомнили в ЕС

Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является одним из условий получения нашей страной второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН напомнил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

"МВФ - одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку", - сказал Мингарелли.

По его словам, есть и другие условия, но поскольку диалог по их выполнению с украинской властью продолжается, назвать конкретные даты предоставления транша он не может.

"Не могу сказать. Обсуждение между Еврокомиссией и министром финансов Маркаровой в оценке полноты выполнения условий программы продолжается. Диалог продолжается, но я не могу назвать никаких дат", - добавил Мингарелли.

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

15 марта в Минфине сообщили, что в Украине работает оценочная миссия Евросоюза по вопросу предоставления нашей стране второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро, прогнозируя получение этих средств не раньше апреля.

Европейская правда