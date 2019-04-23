Рахункова палата зав’язує руки МОЗ: доступні ліки під загрозою

Міністерство охорони здоров’я заявило, що звіт Рахункова палати щодо аудиту державних закупівель ліків і медвиробів ставить під загрозу доступ українців до безоплатного лікування.

По це 23 квітня повідомляє прес-служба МОЗ.

"Вибірковість уваги аудиторів Рахункової палати та деякі зауваження щодо процесу закупівель ставлять під загрозу доступ тисяч пацієнтів по всій Україні до безоплатного лікування", - зазначають у відомстві.

У МОЗ вважають, що аудит був упередженим. Повідомляється, що міністерство двічі направляло зауваження Рахунковій палаті, але їх не врахували.

Аудит проводився за зверненням лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко і тривав понад 6 місяців. Відзначається, що це вже другий аудит за останні 2 роки, для "оцінки ефективності використання грошей платників податків".

У міністерстві стверджують, що ціни на ліки під час закупівель міжнародних організацій суттєво нижчі.

"Замість надання неупередженої оцінки ефективності закупівель ліків, економії державних коштів за рахунок суттєвого зниження цін на ліки, Рахункова палата включила до свого звіту деякі зауваження, що ставлять під загрозу доступ до лікування та життя тисяч важкохворих пацієнтів", - повідомляють в МОЗ.

Зокрема, йдеться про:

Незаконність включення до бюджетного фінансування закупівель ліків по 15 групах захворювань. Серед них закупівля ліків для онкології, легеневої артеріальної гіпертензії, дихальних розладів новонароджених, гемолітичної хвороби новонароджених, медичної допомоги при кровотечах, лікування безплідності жінок, муковісцедозу, серцево-судинних захворювань, перитонеального діалізу, гепатитів В і С.

Виключення з переліку препаратів, що закуповуються за держкошт, ліків для онкохворих дітей "off-label". Такі ліки застосовують у випадках дуже рідкісних форм пухлин саме у дитячій онкології або тоді, коли немає переконливої реакції на "дозволене" лікування.

Водночас, у міністерстві зазначають, що у звіт Рахункової палати не потрапили дані про фактичний стан справ, щодо фінансової ефективності закупівель ліків, вакцин і медвиробів через міжнародні спеціалізовані організації.

Йдеться про ціни закупівель через міжнародні організації в декілька разів нижчі ніж закупівлі аналогічних препаратів на регіональному рівні, безоплатні стенти для пацієнтів з інфарктом, 90% препаратів для дорослих онкохворих закуповують дешевше, ніж 2014 року, забезпечення вакцинами за календарем щеплень.

Також Рахункова палата вважає порушенням зростання суми коштів на закупівлі в іноземній валюті, спричинене кон’юнктурою міжбанківського валютного ринку.