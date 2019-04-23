Счетная палата завязывает руки Минздраву: доступные лекарства под угрозой

Министерство здравоохранения заявило, что отчет Счетной палаты относительно аудита государственных закупок лекарств и медизделий ставит под угрозу доступ украинцев до бесплатного лечения.

Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Минздрава.

"Избирательность внимания аудиторов Счетной палаты и некоторые замечания относительно процесса закупок ставят под угрозу доступ тысяч пациентов по всей Украине до бесплатного лечения", - отмечают в ведомстве.

В Минздраве считают, что аудит был предвзятым. Сообщается, что министерство дважды направляло замечания Счетной палате, но их не учли.

Аудит проводился по обращению лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и длился более 6 месяцев. Отмечается, что это уже второй аудит за последние 2 года, для "оценки эффективности использования денег налогоплательщиков".

В министерстве утверждают, что цены на лекарства при закупках международных организаций существенно ниже.

"Вместо предоставления объективной оценки эффективности закупок лекарств, экономии государственных средств за счет существенного снижения цен на лекарства, Счетная палата включила в отчет некоторые замечания, которые ставят под угрозу доступ к лечению и жизни тысяч тяжелобольных пациентов", - сообщают в Минздраве.

В частности, речь идет о:

Незаконности включения к бюджетному финансированию закупок лекарств по 15 группам заболеваний. Среди них закупка лекарств для онкологии, легочной артериальной гипертензии, дыхательных расстройств новорожденных, гемолитической болезни новорожденных, медицинской помощи при кровотечениях, лечение бесплодия женщин, муковисцедоз, сердечно-сосудистых заболеваний, перитонеального диализа, гепатитов В и С.

Исключение из перечня препаратов, закупаемых за госсредства, лекарств для онкобольных детей "off-label". Такие лекарства применяют в случаях очень редких форм опухолей именно в детской онкологии или тогда, когда нет убедительной реакции на "разрешенное" лечение.

В то же время, в министерстве отмечают, что в отчет Счетной палаты не попали данные о фактическом состоянии дел, о финансовой эффективности закупок лекарств, вакцин и медизделий через международные специализированные организации.

Речь идет о закупках через международные организации в несколько раз ниже, чем закупки аналогичных препаратов на региональном уровне, бесплатных стентах для пациентов с инфарктом, закупках 90% препаратов для взрослых онкобольных дешевле, чем в 2014 году, полном обеспечении вакцинами по календарю прививок.

Также Счетная палата считает нарушением рост суммы средств на закупки в иностранной валюте, вызванный конъюнктурой межбанковского валютного рынка.