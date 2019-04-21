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Росія орендує сирійський порт Тартус на 49 років

Неділя, 21 квітня 2019, 13:16

Російське та сирійське керівництво найближчим часом мають підписати контракт про передачу порту Тартус в оренду РФ на 49 років для використання в економічних цілях.

Про це повідомив заступник голови уряду РФ з питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов, пише DW.

"Сподіваємося, що протягом тижня контракт буде підписаний, і на 49 років порт Тартус перейде в експлуатацію російського бізнесу", - каже заступник голови уряду.

За словами Борисова, домовленості схвалені за підсумками його переговорів у суботу з президентом Сирії Башаром Асадом в Дамаску.

У попередньому порядку рішення було прийнято ще в грудні 2018 року на засіданні Міжурядової комісії Сирії і РФ, яку з російської сторони очолює Борисов.

У Тартусі знаходиться пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

Там можуть розташовуватися до 11 бойових кораблів, включаючи і ті, які оснащені ядерними енергетичними установками.

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Росія порти

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